Сухум, 18 ноября, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Абхазский музыкант, пианист Барас Куджба устроил небольшой импровизированный концерт в захваченной протестующими администрации президента Абхазии Аслана Бжании. Об этом 17 ноября сообщает агентство «РИА Новости».

Флаг Абхазии

Протестующие 17 ноября захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, включая здание зданистрации президента Абхазии. В районе 12-13 часов, после того, как от здание отъехали военные грузовики, протестующие организовали импровизированный концерт.

На балкон второго этажа вынесли синтезатор и желающие начали исполнять на инструменте национальную музыку. Несколько произведений сыграл и молодой абхазский музыкант Куджба.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Сухуме неизвестные попытались захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании. Сотрудникам службы охраны пришлось произвести несколько выстрелов, чтобы стабилизировать обстановку.

Протестующие сторонники оппозиции 15 ноября прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступают против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с РФ, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов. Они требуют отставки Бжании.

Президент Абхазии назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения. Бжания также подчеркнул, что не хочет подавлять волнения силовым путём, но и власть отдавать не будет.