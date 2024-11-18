Сухум, 18 ноября, 2024, 03:56 — ИА Регнум. Здание Абхазской государственной телерадиокомпании в Сухуме попыталась захватить ночью группа неизвестных лиц. Об этом 18 ноября сообщили в инфоцентре президента Абхазии.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

«После полуночи, 18 ноября 2024 года, произошёл инцидент у здания Абхазской государственной телерадиокомпании (АГТРК). К территории телеканала подъехала группа лиц, предположительно представляющих оппозиционные силы, с целью установления контроля над вещанием», — отмечается в сообщении.

Сотрудники службы охраны произвели предупредительные выстрелы для предотвращения проникновения на территорию телерадиокомпании.

«Данные действия позволили стабилизировать обстановку и предотвратить развитие конфликта. После нормализации ситуации сотрудники телеканала продолжили свою работу в штатном режиме», — поясняется в комментарии.

Руководство АГТРК выразило благодарность службе охраны за обеспечение безопасности на объекте и указало на недопустимость действий, угрожающих стабильности в Абхазии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Абхазии Аслан Бжания не покидал республику на фоне начавшихся протестов и продолжает руководить страной. МИД Абхазии расценил действия оппозиции как попытку совершить государственный переворот. Ведомство отметило, что это негативно влияет на международный имидж Абхазии и на отношения с её стратегическим союзником — Россией.

Протестующие сторонники оппозиции 15 ноября прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступают против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с РФ, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов. Они требуют отставки Бжании.

Президент Абхазии назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения. Бжания также подчеркнул, что не хочет подавлять волнения силовым путём, но и власть отдавать не будет.