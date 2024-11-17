Донецк, 17 ноября, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) грабят дома эвакуировавшихся из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР) жителей и делают из них огневые точки. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Global Look Press

«Как и ранее, бандеровцы просто стараются избавиться от свидетелей их мародёрства и грабежа. Дома и квартиры уехавших жителей вначале грабят, потом превращают в огневые точки, а разрушение жилья спихивают на Россию», — заявил он «РИА Новости».

Как сообщили представители силовых структур ТАСС, в Красноармейске сейчас действует целая группировка из числа представителей нацполиции и ВСУ. Они занимаются мародёрством, в первую очередь идут в элитные коттеджи. Похищенное имущество перевозят на военных или гражданских автомобилях.

Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тыс. человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами Краматорском и Славянском.

Как ранее передавало ИА Регнум 17 ноября, российские военные взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения украинских войск, дислоцированных в городе Курахово в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что теперь ВСУ пытаются подвозить подкрепление и продовольствие по просёлочным дорогам, но безуспешно, поскольку и эти пути находятся под огневым контролем российских подразделений.