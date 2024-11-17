ДНР, 17 ноября, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Российские военные взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения украинских войск, дислоцированных в городе Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом 17 ноября сообщил источник в силовых структурах России.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Снабжать ВСУ свой гарнизон в Курахово теперь непросто, поскольку трасса, ведущая из Запорожья, по которой как раз идёт снабжение, находится в зоне поражения нашей артиллерии и БПЛА, она под огневым контролем», — процитировал представителя силовиков ТАСС.

Отмечается, что теперь ВСУ пытаются подвозить подкрепление и продовольствие по просёлочным дорогам, но безуспешно, поскольку и эти пути находятся под огневым контролем российских подразделений.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные прорвались в Курахово. Позже стало известно, что подразделения ВСУ в Курахово взяты в клещи и отрезаны от основных сил и линий снабжения.

Источник в российских силовых структурах 15 ноября сообщил, что ВСУ пытаются вырваться из окружения в Курахово, отступая по простреливаемым дорогам на юг и юго-восток от города.

Расположенный в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Покровска город Курахово является самым крупным населённым пунктом на юго-западе Донбасса из тех, которые остаются под контролем ВСУ. Курахово имеет стратегически важное значение для украинской армии.