Сухум, 17 ноября, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания не покидал республику на фоне начавшихся протестов и продолжает руководить страной. Об этом 17 ноября говорится в сообщении МИД Абхазии.

Администрация президента Республики Абхазия

«Принимаются все необходимые меры для стабильного обеспечения жизнедеятельности государства, все органы государственной власти работают в штатном режиме», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

МИД также расценил действия оппозиции как попытку совершить государственный переворот. Ведомство отметило, что это негативно влияет на международный имидж Абхазии и на отношения с её стратегическим союзником — Россией.

Как передавало ИА Регнум, протестующие сторонники оппозиции 15 ноября прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступают против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с РФ, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов. Они требуют отставки Бжании.

Президент назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения. Бжания также подчеркнул, что не хочет подавлять волнения силовым путём, но и власть отдавать не будет.

По мнению политолога Евгения Михайлова, в Абхазии идёт противостояние между двумя пророссийскими силами, поэтому вне зависимости от его исхода Сухум будет сотрудничать с Москвой. Он также считает, что власть пытаются захватить силы, которые хотят ставить свои условия и получать деньги от России. Эксперт призвал понять, что без соглашения об инвестициях РФ не будет давать деньги республике.