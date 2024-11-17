Москва, 17 ноября, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Похороны бывшего солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина пройдут во вторник, 19 ноября. Об этом 17 ноября сообщил концертный директор артиста Александр Зыкин.

Global Look Press

«Прощание и похороны пройдут 19 ноября, о месте сообщим позднее, пока решаются организационные моменты», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, Лёвкин скончался 17 ноября в Москве в возрасте 57 лет. Два дня назад артиста госпитализировали с пневмонией, после чего перевели в гематологическое отделение Боткинской больницы.

Предварительная причина смерти артиста — онкологическое заболевание лимфатической системы. В 2003 году у него диагностировали рак, он перенёс 13 курсов химиотерапии. Через десять лет Лёвкину потребовалась операция по пересадке костного мозга на фоне обострения.

Лёвкин продолжал концертную и общественную деятельность. В ноябре у него было запланировано очередное выступление.

Жена артиста Маруся Лёвкина простилась с ним на своей странице в соцсети Instagram (запрещён в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).