Москва, 17 ноября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Предварительной причиной смерти бывшего солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина стало онкологическое заболевание лимфатической системы. Об этом 17 ноября сообщил Telegram-канал SHOT.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Владимир Левкин

«Владимир Лёвкин боролся с онкологией с 2003 года, в 2013 году у него была ремиссия, ему проводили операцию по пересадке костного мозга», — сказано в сообщении канала.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября артиста госпитализировали с пневмонией в реанимацию одной из московских больниц. 17 ноября он скончался в возрасте 57 лет.

В мае прошлого года Лёвкин рассказал в интервью, что перенёс онкологическое заболевание лимфатической системы четвёртой степени. По его словам, развитие заболевания началось за семь лет до начала лечения. Артисту провели 13 курсов химиотерапии. Кроме того, он перенёс две операции по пересадке костного мозга. Лёвкин также рассказал, что заболевание находится в ремиссии уже 10 лет. Несмотря на заболевание, он продолжал выступать на концертах.

Владимир Лёвкин был основным вокалистом группы «На-На» со дня основания группы в 1889 году. В 1996 году он поступил на режиссёрский факультет в ГИТИС, на заочное отделение, и успешно окончил вуз. Группу «На-На» покинул в 1998 году в связи с окончанием контракта.