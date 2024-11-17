Сочи, Краснодарский край, 17 ноября, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Для восстановления мира на Украине необходимо провести переговоры России и США. Такое мнение в воскресенье, 17 ноября, выразил советник премьера Словакии Роберта Фицо Ян Мажгут в беседе с ТАСС.

«С моей точки зрения, единственный способ установить мир в Украине — это дипломатические переговоры», — заявил он на полях международной конференции о перспективах сотрудничества БРИКС и стран Европы, которая проходит в Сочи.

С его точки зрения, сама специальная военная операция сейчас проходит между Россией и США на территории Украины. Мажгут отметил, что хотя США и вся Европа поддерживают Украину не только финансово, но они уже полностью истощили свои ресурсы.

«Таким образом, финансовая и военная поддержка — это не путь к установлению мира на Украине», — констатировал он.

Спикер также выразил надежду, что при новом президенте США Дональде Трампе ситуация в мире станет лучше.

Как передавало ИА Регнум, Трамп после победы на президентских выборах заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Также он неоднократно утверждал, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российское руководство готово обсуждать с Трампом урегулирование конфликта на Украине, но цели спецоперации не поменяются. Представитель Кремля подчеркнул, что они касаются вопросов безопасности России.