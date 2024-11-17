Москва, 17 ноября, 2024, 14:31 — ИА Регнум. В Москве не обольщаются насчёт политики избранного президента США Дональда Трампа в отношении России. Об этом 17 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков объяснил, что политика Трампа в отношении России в его предыдущий срок была достаточно разнородной. В то же время, отметил пресс-секретарь президента РФ, на этот раз Республиканской партии США удалось взять под свой контроль обе палаты американского парламента. По словам Пескова, окончательная картина станет ясна лишь тогда, когда пройдёт инаугурация Трампа и будут сделаны все назначения в его администрации.

На вопрос Зарубина о том, стоит ли России обольщаться на этот счёт, представитель Кремля ответил отрицательно.

«Ни в коем случае. Это было бы политической близорукостью», — сказал Песков.

Отдельно он подчеркнул, что с проигрышем демократов свою власть не теряют представители «глубинного государства», которое ориентировано на дальнейшее сдерживание России.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября после победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Также он неоднократно утверждал, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа. Позднее его бывший спецпредставитель Курт Волкер высказал мнение, что избранный президент тепло отзывается о президенте России Владимире Путине именно потому, что намерен заключить с ним сделку по урегулированию украинского конфликта.

10 ноября Песков заявил, что Трамп выгодно отличается от действующей американской администрации, поскольку говорит о мире, а не о желании нанести стратегическое поражение России. По словам Пескова, сигналы, исходящие от Трампа, можно расценивать позитивно. В то же время пока что никаких запросов о проведении переговоров от команды избранного президента США не поступало.