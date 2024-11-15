ДНР, 15 ноября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) пробуют массово покидать позиции в населённых пунктах к югу и юго-востоку от Курахово. Об этом 15 ноября сообщили в силовых структурах РФ.

Frank Augstein/AP/TASS

«Противник пытается массово выводить своих военных из Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки», — процитировало источник ТАСС.

Отмечается, что российская армия взяла украинских военных в клещи. В попытках покинуть места дислокации бойцы ВСУ отступают по простреливаемым дорогам, неся потери.

Как сообщало ИА Регнум 14 ноября, группировка ВСУ в оккупированном ими Курахово оказалась на грани полного окружения российскими войсками. На участке фронта ВС России одновременно наступают с трёх направлений, таким образом беря город в обхват.