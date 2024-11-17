Лондон, 17 ноября, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Прекращение поставок дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву из Великобритании вызвано их дефицитом у британских поставщиков, сообщило 17 ноября издание The Times.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным одних источников издания в британском минобороны, ведомство боится остаться без Storm Shadow, по другим данным, Лондон хочет дождаться разрешения наносить дальнобойными ракетами удары вглубь России.

В минобороны Великобритании отказались раскрывать информацию о том, достаточно ли у Лондона ракет. Ведомство подтвердило, что намерено поддерживать Киев оружием, и напомнило, что премьер-министр Кир Стармер обещал ежегодно выделять на помощь ВСУ по £3 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября The Daily Telegraph проинформировала, что Лондон рассчитывает на положительное решение вопроса о том, разрешить ли Киеву наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами Storm Shadow. Британские власти надеются, что действующий американский президент Джо Байден даст это разрешение до истечения президентского срока.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что, если НАТО разрешит украинской армии наносить удары вглубь РФ, Москва будет расценивать это как фактическое вступление стран альянса в прямой вооружённый конфликт. Последствия будут разрушительными для стран НАТО.