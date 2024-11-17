Москва, 17 ноября, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Расчёты гаубиц Д-30 группировки российских войск «Запад» уничтожили замаскированные блиндажи Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом утром 17 ноября проинформировали в Министерстве обороны России, опубликовав кадры работы расчётов гаубиц.

Минобороны России. Кадр из видео

«Расчёты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» ежедневно уничтожают живую силу, бронетехнику, артиллерийские и миномётные расчёты, а также укреплённые позиции украинских боевиков», — говорится в Telegram-канале военного ведомства.

По данным оборонного ведомства, расчёты гаубиц уничтожили укрывавшихся в блиндажах военных ВСУ после выявления операторами разведывательного беспилотника скопления личного состава и боевой техники противника. Их координаты были переданы расчётам, после чего было нанесено огневое поражение. В результате работы гаубиц, помимо живой силы, был уничтожен 120-мм миномёт ВСУ.

«Тем самым расчёты гаубиц Д-30 помогли нашей пехоте продвинуться вперёд и занять более выгодные рубежи на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции», — отметили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Министерство обороны РФ показало кадры поражения опорного пункта ВСУ на кураховском направлении расчётом 152-миллиметровой буксируемой артиллерийской установки «Мста-Б».

16 ноября Минобороны сообщило, что российские военные группировки войск «Запад» с помощью беспилотника «Ланцет» уничтожили украинский танк в зоне проведения спецоперации. Там добавили, что российские бойцы активно применяют беспилотники в бою. Так, расчёты БПЛА фиксируют позиции противника, их блиндажи, технику ВСУ и прочие цели, передают в пункты управления их координаты для дальнейшего уничтожения.