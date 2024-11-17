Новосибирск, 17 ноября, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Мать и четверо детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в Купинском районе Новосибирской области. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Возгорание произошло в частном жилом доме в селе Новоселье, где проживала многодетная семья. Площадь пожара составила 80 кв. метров. Выбраться из горящего дома смогли отец и двое сыновей. Мать и четверо детей остались в доме и погибли.

Мужчина госпитализирован, его состояние врачи охарактеризовали как тяжёлое. Возгорание ликвидировано. На месте работает психолог МЧС России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар в доме благотворительного фонда помощи женщинам в Одинцово. На момент возгорания в приюте находились 26 человек, из них 18 — дети. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 24 человека. С места пожара госпитализированы пять человек, из них трое — дети.

Глава городского округа Одинцово Андрей Иванов сообщил, что причиной пожара могло стать короткое замыкание обогревателя.