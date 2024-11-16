Тегеран, 17 ноября, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Информацию о тайной встрече американского предпринимателя Илона Маска с постоянным представителем исламской республики в ООН Амиром Саидом Ирвани опроверг официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Об этом сообщает 16 ноября агентство ISNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«По поводу заявления, сделанного в некоторых американских СМИ, о встрече Илона Маска… с постоянным представителем Ирана при ООН в Нью-Йорке: мы категорически опровергаем факт этой встречи, удивлены, что это освещается в американских СМИ», — подчеркнуд Багаи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным газеты The New York Times, в секретном месте состоялась встреча американского предпринимателя Илона Маска с постпредом Ирана в ООН Ирвани. Итоги встречи оценивались как позитивные. Встреча с Маском названа «обходным вариантом», она дала возможность Тегерану не вступать в переговоры с официальными лицами Вашингтона.

Сам Илон Маск и миссия Ирана при ООН не давали официальных комментариев по данному поводу.

Постоянное присутствие предпринимателя Илона Маска рядом с избранным президентом США Дональдом Трампом стало существенно раздражать окружение последнего. Предприниматель проводит вместе с Трампом много времени, участвует в принятии кадровых решений и регулярно напоминает о том, что сыграл важную роль в победе республиканца.

После победы на выборах Трамп назвал Маска и экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами главами будущего нового министерства государственной эффективности (DOGE).