Вашингтон, 15 ноября, 2024, 03:44 — ИА Регнум. Встречу с постпредом Ирана в ООН Амиром Саидом Иравани провёл американский предприниматель Илон Маск, стороны обсудили пути снижения напряженности между Ираном и США. Об этом 14 ноября сообщает газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Уточняется, что встреча состоялась ещё 11 ноября, Маск выступал на ней как доверенное лицо избранного президента США Дональда Трампа. При этом Маск выступил инициатором встречи, а посол выбрал удобное место.

«Илон Маск, близкий советник избранного президента Дональда Трампа, встретился с постпредом Ирана в ООН в понедельник в Нью-Йорке. Двое иранских чиновников описали встречу как обсуждение путей разрядки напряженности между Ираном и США», — отмечает издание.

Как указали источники, встреча длилась больше часа, её итоги оцениваются как позитивные. Встреча с Маском названа «обходным вариантом», она дала возможность Тегерану не вступать в переговоры с официальными лицами Вашингтона.

«Один из официальных представителей МИД Ирана сообщил, что посол во время встречи сказал Маску, что ему следует получить освобождение от санкций в министерстве финансов и перевести часть своего бизнеса в Тегеран», — поясняется в материале.

Сам Илон Маск и миссия Ирана при ООН не давали официальных комментариев по данному поводу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что постоянное присутствие предпринимателя Илона Маска рядом с избранным президентом США Дональдом Трампом стало существенно раздражать окружение последнего. Предприниматель проводит вместе с Трампом много времени, участвует в принятии кадровых решений и регулярно напоминает о том, что сыграл важную роль в победе республиканца.

После победы на выборах Трамп назвал Маска и экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами главами будущего нового министерства государственной эффективности (DOGE). Название нового департамента отсылает к Dogecoin (DOGE) — криптовалюте, сторонником которой является Маск. Она была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину. Сам бизнесмен назвал своё назначение «угрозой для бюрократии».