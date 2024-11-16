Тель-Авив, Израиль, 17 ноября, 2024, 02:05 — ИА Регнум. Удары по 50 объектам, принадлежащим шиитской организации "Хезболла" в предместье Дахия нанесла за неделю Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 17 ноября сообщила армейская пресс-служба.

ИА Регнум Хезболла против ЦАХАЛ

"За последнюю неделю Армия обороны Израиля нанесла удары примерно по 50 террористическим объектам в районе Дахии, откуда террористическая организация «Хезболла» продолжает планировать и осуществлять террористические атаки против государства Израиль", — указано в заявлении ЦАХАЛ.

Также отмечается, что "Хезболла" размещает свою инфраструктуру и различные объекты среди гражданского населения Ливана, используя его " в качестве живого щита".

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным ЦАХАЛ, ливанское движение «Хезболла» с территории Ливана выпустило по Израилю около 80 ракет.

Вечером 16 ноября в представители движения «Хезболла» заявили об атаке на базы Израиля в районе Хайфы, включая базы ВВС и ВМС. Утверждалось, что на базе «Нишер» расположены хранилища газа, который используется в интересах Израиля.