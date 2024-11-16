Санкт-Петербург, 17 ноября, 2024, 00:37 — ИА Регнум. По факту гибели премьера Мариинского театра Владимира Шклярова организована доследственная проверка. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

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«Организована доследственная проверка обстоятельств гибели Шклярова», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

Отмечается, что предварительной причиной смерти Шклярова мог стать несчастный случай.

Как передавало ИА Регнум, ведущий солист Мариинского театра Владимир Шкляров погиб, сорвавшись с карниза пятого этажа вечером 15 ноября. По данным РЕН ТВ, у Шклярова были проблемы с алкоголем. Кроме того, у артиста болели спина и бедро, и он употреблял наркотические вещества.

Вечером 15 ноября артист попросил свою бывшую жену запереть его в квартире, чтобы он не мог выйти и купить запрещённые вещества. В публикации говорилось, что, поскольку дверь была закрыта, он выбрался из окна и перелез на балкон к соседям, которых не оказалось дома. Тогда он попытался перейти на балкон соседней квартиры, сорвался и упал с пятого этажа.

В пресс-службе Мариинского театра 16 ноября отметили, что танцора очень любили зрители. Для коллег его гибель стала невосполнимой утратой.

Шклярову было 39 лет. В 2020 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России. Танцор выступал в «Лебедином озере», «Спящей красавице», «Дон Кихоте».