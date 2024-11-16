Москва, 16 ноября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Ведущий солист Мариинского театра Владимир Шкляров погиб, сорвавшись с карниза пятого этажа, сообщил 16 ноября РЕН ТВ.

Владимир Шкляров Артем Геодакян/ТАСС

Как рассказал источник телеканала, у Шклярова были проблемы с алкоголем. Кроме того, у артиста болели спина и бедро, и он употреблял наркотические вещества.

Вечером 15 ноября артист попросил свою бывшую жену запереть его в квартире, чтобы он не мог выйти и купить запрещённые вещества.

Поскольку дверь была закрыта, он выбрался из окна и перелез на балкон к соседям, которых не оказалось дома. Тогда он попытался перейти на балкон соседней квартиры, сорвался и упал с пятого этажа.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-служба Мариинского театра 16 ноября опубликовала информацию о гибели Шклярова. В театре отметили, что танцора очень любили зрители. Для коллег его гибель стала невосполнимой утратой.

Шклярову было 39 лет. В 2020 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России. Танцор выступал в «Лебедином озере», «Спящей красавице», «Дон Кихоте».