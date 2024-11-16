Санкт-Петербург, 16 ноября, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Ведущий солист Мариинского театра Владимир Шкляров скончался в возрасте 39 лет. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба учреждения.

t. me/mariinsky

«Сегодня ночью трагически погиб любимец публики, звездный премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Это огромная утрата для всего коллектива Мариинского театра», — сказано в заявлении.

В театре выразили соболезнования родным и близким танцора и пообещали сообщить о дате прощания позднее.

В Мариинский театр Шкляров пришёл 11 лет назад и за это время заслужил высший профессиональный статус солиста балета, а четыре года назад получил звание заслуженного артиста России. Шкляров выступал в «Спящей красавице», «Дон Кихоте» и «Лебедином озере».