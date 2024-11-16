Джанкой, Крым, 16 ноября, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Пострадавший при обрушении моста в Джанкойском районе Республики Крым скончался в больнице. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

ГУ МЧС РФ

«К сожалению, мужчина, пострадавший в результате обрушения моста в Джанкойском районе и получивший тяжелые травмы, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 16 ноября 2024 года умер в медицинской организации», — уточняется в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что обрушение моста над железнодорожными путями на автодороге Джанкой — Маслово произошло 13 ноября. В момент ЧП на мосту находились легковая машина и грузовик. В результате происшествия пострадали оба водителя: одного госпитализировали в тяжёлом состоянии, второй отказался лечь в больницу и отправлен на амбулаторное лечение.

Как заявил начальник пожарно-спасательного отряда МЧС управления МЧС по Крыму Сергей Сорокин, въехавшая на мост фура везла слишком тяжёлый груз. Масса груза составляла 30 тонн, тогда как по мосту было разрешено перевозить не более 18 тонн. В рамках проверки состояния путепровода на предмет его аварийности следователи дадут соответствующую оценку. Прокуратура Крыма также проводит проверку по факту обрушения части мостового перекрытия.