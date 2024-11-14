Джанкой, Крым, 14 ноября, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Мост в Крыму обрушился из-за заехавшей на него фуры, перегруз которой составил порядка 12 т. Об этом 14 ноября сообщил начальник пожарно-спасательного отряда ведомства по региону Сергей Сорокин.

Сергей Мальгавко/ТАСС

По его словам, близ моста установлен знак, указывающий, что максимальный вес груза для проезда не должен превышать 18 т. Грузовик же перевозил порядка 30 т.

«На данный момент проводятся работы по разбору завалов при помощи инженерной техники, а также восстановительного поезда», — процитировал Сорокина телеканал РЕН ТВ.

Легковую машину уже эвакуировали. Осталось убрать фуру и повреждённые плиты.

Telegram-канал Baza со ссылкой на слова водителя утверждал, что в кузове находилась 21 т моркови.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября в Джанкойском районе Крыма произошло обрушение моста на автодороге Джанкой — Маслово. В момент происшествия на мосту находились легковой и грузовой автомобили. Пострадали два водителя, которым помогли прибывшие спасатели. Один из пострадавших был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, второй мужчина от госпитализации отказался.

В результате происшествия грузовые железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью были приостановлены. Завалы на путях разобрали к утру следующего дня. Мост восстановят за счёт резервного фонда. На это может потребоваться 3–4 месяца и сумма в 180–200 млн рублей.

Причиной инцидента следователи назвали перегруз заехавшей на мост фуры. В рамках проверки состоянию путепровода на предмет его аварийности будет дана соответствующая оценка.