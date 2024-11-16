Москва, 16 ноября, 2024, 21:57 — ИА Регнум. Российский боксёр, абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев выразил готовность выйти на бой против американского блогера Джейка Пола, который победил Майка Тайсона.

Global Look Press

«Джейк Пол, что ты можешь сделать на ринге против действующего абсолютного чемпиона? Просто знай, что я всегда открыт к любым предложениям», — написал Бетербиев в сторис в Instagram (запрещён в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как передавало ИА Регнум, бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон проиграл Джейку Полу в поединке, который прошёл в ночь на 16 ноября в американском Арлингтоне в штате Техас. Матч длился восемь раундов по две минуты.

27-летний блогер победил 58-летнего спортсмена единогласным решением судей. Для Тайсона это стало седьмым поражением на ринге. За время спортивной картеры он выиграл 50 боёв, в том числе 44 — нокаутом.

Бетербиев 12 октября выиграл титул абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе в поединке с соотечественником Дмитрием Биволом. Он стал первым в истории РФ обладателем пояса суперчемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).