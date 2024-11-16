Арлингтон, США, 16 ноября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон проиграл в боксёрском поединке актёру и блогеру Джейку Полу. Бой прошёл в ночь на 16 ноября в американском Арлингтоне в штате Техас.

AP/TASS

Матч длился восемь раундов по две минуты. 27-летний блогер победил 58-летнего спортсмена по единогласному решению судей. Для Тайсона это стало седьмым поражением на ринге. За время спортивной картеры он выиграл 50 боёв, в том числе 44 — нокаутом.

Тайсон вышел на ринг впервые за 19 лет. Он покинул профессиональный спорт в 2005 году, но решил принять вызов от блогера. Пол снялся в нескольких кинопроектах, впервые вышел на боксёрский ринг в декабре 2019 года.

Как передавало ИА Регнум, перед этим матчем Тайсон в ходе интервью в раздевалке попал в кадр с оголёнными ягодицами. У него не оказалось под рукой вещей, чтобы прикрыться.

На взвешивании Тайсона и Пола боксёр дал пощёчину блогеру. Их растащила охрана, не дав подраться. Спортсмен подходил спокойным для битвы взглядов, но внезапно разозлился и нанес ладонью удар сопернику. Блогер после этого заявил, что удар был слабым, а также заявил, что его противник теперь «должен умереть».