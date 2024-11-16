Сухум, 16 ноября, 2024, 21:05 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания сбежал в неизвестном направлении. Об этом 16 ноября заявил председатель созданного оппозиционными силами комитета по защите суверенитета республики Леван Микаа.

РИА Новости

«Переговорный процесс приостановлен, потому что президент сбежал. И мы не можем найти тех людей, которые могут нам сказать, куда, в какую сторону», — рассказал он Telegram-каналу «D News Абхазия».

В оппозиции предполагают, что глава республики находится на территории российской военной базы, на аэродроме Бамбоура в Гудаутском районе.

При этом пресс-служба президента назвала дезинформацией это утверждение. Она сообщила в Telegram-канале, что Бжания находится в родном селе Тамыш в Очамчырском районе.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в Сухуме протестующие сторонники оппозиции заняли правительственный комплекс. Они добиваются, чтобы парламент не ратифицировал соглашение с Россией об инвестиционном сотрудничестве. При этом участники акции подчеркнули, что не выступают против отношений с Россией.

Бжания, выступая 16 ноября в Тамыше, заявил о готовности уйти в отставку, если протестующие освободят правительственный комплекс. Но оппозиция отказалась принять это предложение.

Президент пообещал, что добьётся стабилизации обстановки в стране. По его словам, власти контролируют ситуацию во всей республике, кроме зданий, захваченных оппозицией.