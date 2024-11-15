Сухум, 15 ноября, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Участвующие в протестной акции в Сухуме сторонники оппозиции, которые ворвались в правительственный комплекс, заявили, что они против действий властей Абхазии, но выступают за развитие отношений с РФ. Они также скандировали «Россия».

Кадр из видео

Telegram-канал «Республика» опубликовал видео, как один из участников протеста обратился к остальным с просьбой опровергнуть заявления, будто на акции собрались антироссийские силы. Окружающие подтвердили, что это не так. Один из активистов также размахивал флагом РФ.

«Действия митингующих не направлены против российско-абхазских отношений. Напротив, мы — как оппозиция — всегда подчеркивали важность братских и стратегических связей между нашими странами», — говорится в заявлении издания.

Журналисты добавили, что участники акции защищают национальные интересы и природные ресурсы Абхазии.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в Сухуме сторонники оппозиции прорвались в правительственный комплекс. Причиной протеста стало решение депутатов парламента ратифицировать соглашения об инвестиционном сотрудничестве с РФ.

Соглашение легализует инвестиции в экономику Абхазии. Противники нововведения заявляют, что крупный российский бизнес может вытеснить местных мелких и средних предпринимателей с рынка. Также протестующие опасаются роста цен на недвижимость. Администрация президента Абхазии пообещала отозвать законопроект о ратификации соглашения.

Протестующие, тем не менее, требуют отставки президента республики Аслана Бжании. Они отказываются расходиться, пока не добьются этой цели.