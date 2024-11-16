Сухум, 16 ноября, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Ситуация в Абхазии будет стабилизирована и возвращена в правовое русло. Об этом 16 ноября заявил президент республики Аслан Бжания на заседании с руководителями ведомств в селе Тамыш.

РИА Новости/Илья Питалев

«Несмотря на попытку совершения госпереворота, мы с вами продолжаем работать, переходим на усиленный режим несения службы. Ситуация будет стабилизирована, мы всё вернем в правовое русло», — сказал он.

Он подчеркнул, что вся страна контролируется законной властью, за исключением захваченных правительственных зданий.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в Сухуме сторонники оппозиции вышли на акцию протеста возле правительственного комплекса. Участники митинга проломили забор грузовиком и заняли помещения парламента и администрации президента.

Оппозиционные партии выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Они считают, что прописанные там условия якобы позволят российскому бизнесу вытеснить с абхазского рынка местных предпринимателей. При этом участники акции заявили, что не выступают против отношений с Россией.

Бжания заявил, что согласится уйти с поста только после того, как протестующие освободят правительственный комплекс. В этом случае он готов участвовать в новых президентских выборах. Оппозиция не приняла это предложение.