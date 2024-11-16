Москва, 16 ноября, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Правительство России усовершенствовало правила подключения к электрическим сетям. Об этом 16 ноября сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

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«Принятые решения являются своевременными и учитывают интересы и ожидания потребителей электрической энергии», — процитировал его портал правительства.

По его словам, приоритетом для государства является комфортная и прозрачная процедура подключения к сетям.

Согласно принятому постановлению, сетевые организации обяжут прикладывать к договору подробный расчёт размера платы за техприсоединение. В нём будет отражена стоимость каждого мероприятия для присоединения, в соответствии со стандартизированными ставками субъекта.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября Новак назвал причины ограничения майнинга в ряде регионов. По его словам, процесс в некоторых регионах может «съедать» все свободные мощности, не позволяя подключать новых потребителей к электросетям. майнинг важно ограничить в регионах, где прогнозируется дефицит электроэнергии, чтоб социально значимые потребители имели возможность получать электричество, добавил политик.

В тот же день стало известно, что в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии запрет на работу майнеров будет действовать с 1 декабря 2024 до 15 марта 2025 года. В Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР предлагается ввести тотальный запрет с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2031 года.