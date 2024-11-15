Москва, 15 ноября, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Правительство РФ планирует ограничить майнинг криптовалют в некоторых регионах страны. Об этом 15 ноября сообщила газета «Коммерсантъ».

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По данным издания, в ряде регионов — например, в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии — запрет на работу майнеров будет действовать с 1 декабря 2024-го до 15 марта 2025 года. В то же время в других субъектах РФ ограничения будут носить постоянный и более долгосрочный характер.

«В Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР предлагается ввести тотальный запрет с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2031 года», — сказано в материале.

Как утверждает издание, основная цель данных мер — вынудить майнеров переехать со своими установками в другие регионы, где их деятельность не будет так ощутимо отражаться на энергосистеме.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в июле предупредил, что майнинг криптовалют может спровоцировать дефицит электроэнергии и такое уже было в нескольких регионах России. Он подчеркнул, что этот процесс нельзя оставлять без контроля.

8 августа российский лидер подписал закон о легализации майнинга с 1 ноября. Правительство утвердило порядок добычи криптовалюты. Юридическим лицам для этого необходимо регистрироваться в специальном реестре Федеральной налоговой службы. Физические лица также могут заниматься майнингом, но для них действуют ограничения на использование электроэнергии.

13 ноября замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что в перспективе ближайшего десятилетия страна может столкнуться с дефицитом электроэнергии, вызванным деятельностью добытчиков криптовалют. Он отметил, что в стране не стоит проблема утилизации электроэнергии, при этом из-за майнинга уже наблюдается её дефицит в отдельных системах Южной Сибири.