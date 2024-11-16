Москва, 16 ноября, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Обстановка на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в последние годы деградировала из-за действий Запада, но при нынешнем председательстве Дании она усугубилась чудовищно. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном 16 ноября.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Министерство отметило, что конструктивный диалог, который раньше был на площадке, уже в прошлом, а вклад форума в безопасность Европы свёлся к минимуму. В то же время радикально настроенные представители НАТО и ЕС пытаются поставить ФСОБ на антироссийские рельсы.

«При нынешнем датском председательстве обстановка на ФСОБ чудовищно усугубилась. Глава делегации Дании посол К. Грёнбек-Йенсен, ангажировано выступающий с антироссийской позиции, поспешил вытащить на трибуну представителей киевского режима», — заявил МИД на своём сайте.

Отмечается, что российская делегация дала отпор языку ненависти и вражды, который был назвал Грёнбек-Йенсеном «источником для вдохновения». Он в ответ на это начал нарушать правила консенсуса, заложенные в основу форума, и таким образом хотел спровоцировать процедурный кризис. Дания злоупотребила полномочиями председательства, пытаясь навязать новую модель работы ФСОБ.

«Вызывает серьёзную озабоченность намерение председателя действовать в том же духе и дальше — проводить нелегитимные сборища, распространяя фальшивые журналы несостоявшихся заседаний ФСОБ и прикладывая к ним непроизнесённые заявления. Однако разрешения на это ему никто не давал», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Россия выразила решительный протест в связи грубейшими нарушениями датской стороной принципов ОБСЕ. Она продемонстрировала искажённое русофобией лицо, продемонстрировав свою тотальную деградацию, подчеркнул МИД.

Как передавало ИА Регнум, и. о. главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в октябре сообщила, что Россия с зимы 2024 года получила «пять высокомерных отказов» на приглашение высокопоставленных докладчиков, чтобы изложить позицию России. Дипломат назвала крайне нестабильной ситуацию на форуме.

Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре на встрече с председателем ОБСЕ Ианом Борчем в ходе Генассамблеи ООН заявил о важности работы организации в интересах всех стран, а не отдельных групп. Они также обменялись мнениями о ситуации на этой площадке.