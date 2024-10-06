Москва, 6 октября, 2024, 08:25 — ИА Регнум. С зимы 2024 года Россией было получено от председательства Форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) пять демонстративных отказов на приглашение высокопоставленных российских докладчиков для изложения на форуме позиции Москвы. Об этом 6 октября рассказала и. о. главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По её словам, в нынешнем году на ФСОБ сложилась «крайне нестабильная» ситуация и из-за проведения конфронтационной линии председательствовавшими странами, всеми способами ущемлявшими российские интересы, делегация РФ вынуждена была предпринимать в ответ жёсткие меры.

«Поясню, о чём речь. Со стороны стоявших у председательского штурвала форума Кипра (зимой) и Хорватии (весной-летом) мы получили пять высокомерных отказов на приглашение российских высокопоставленных докладчиков для изложения нашей позиции на форуме», — процитировало её слова «РИА Новости».

Жданова уточнила, что студентам из России даже перекрыли доступ к подключению к заседаниям в качестве слушателей, несмотря на то, что у учащихся из других стран ОБСЕ такая позиция имеется и они активно её используют.

На этом фоне делегация РФ не стала присоединяться к консенсусу о проведении трети пленарных заседаний ФСОБ в летнем триместре, отметила дипломат.

«Исходим из того, что нормальная переговорная работа невозможна в условиях ущемления интересов Российской Федерации», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, зампостпреда РФ при ОБСЕ Александр Волгарев 26 сентября заявил, что руководство организации солидаризируется с насилием, которое творит киевский режим против россиян. По его словам, в ОБСЕ «в силу своей очевидной политической предвзятости и конъюнктурной слепоты» предпочитает замалчивать, что в результате обстрелов киевских боевиков гибнут россияне из числа мирных жителей.

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с председателем ОБСЕ на полях Генассамблеи ООН указал на важность работы организации в интересах всех стран, а не отдельных групп. Также стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня организации.