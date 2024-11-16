Париж, 16 ноября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Мужчина, взявший заложников в ресторане в пригороде Парижа, заявил о намерении совершить суицид. Об этом 16 ноября сообщило издание Le Figaro.

GeopoliticsToday/X

По информации издания, людей взял в заложники сын владельца заведения. Он выразил желание совершить суицид. На место прибыл переговорщик.

Внутри помещения находятся порядка трех-четырех сотрудников, клиентов в заведении нет. На месте инцидента находятся правоохранители, территория вокруг ресторана перекрыта.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября неизвестные напали на производственный объект турецкой авиакосмической компании TUSAS. Отмечалось, что злоумышленники смогли проникнуть в здание завода и взять в заложники девять человек. Руководство МВД страны назвало инцидент терактом.

На следующий день глава МВД Али Ерликая сообщил, что пять человек числятся погибшими при нападении террористов. Турецкое информагентство IHA отмечало, что помимо взрыва в районе завода были слышны звуки стрельбы.