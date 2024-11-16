Париж, 16 ноября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Захват заложников произошел в ресторане в пригороде Парижа. Об этом 16 ноября сообщил телеканал BFMTV.

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По предварительным данным, людей взял в заложники хозяин заведения.

«Владелец ресторана «окопался» и «удерживает ряд сотрудников», сообщили в парижской пожарной службе (BSPP)», — сказано в сообщении канала.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября неизвестные напали на производственный объект турецкой авиакосмической компании TUSAS. Отмечалось, что злоумышленники смогли проникнуть в здание завода и взять в заложники девять человек. Руководство МВД страны назвало инцидент терактом.

24 октября глава МВД Али Ерликая сообщил, что пять человек числятся погибшими при нападении террористов. Турецкое информагентство IHA сообщало, что помимо взрыва в районе завода были слышны звуки стрельбы.