Москва, 12 ноября, 2024, 17:27 — ИА Регнум. На Украине планируют до конца года мобилизовать 1 млн граждан, заявил 12 ноября на брифинге заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

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«По оперативной информации, в настоящее время перед ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог российских военкоматов. — Прим. ред.) стоит задача любыми методами мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года для последующей незамедлительной отправки на фронт», — отметил Лисняк.

Он уточнил, что людей в основном набирают в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

В Харьковскую область к настоящему моменту доставлено 20 тыс. сотрудников ТЦК с Западной Украины. Украинские власти намерены с помощью «пополнения» добиться выполнения плана по мобилизации.

По данным Лисняка, в ВСУ на сегодняшний день забирают людей, имеющих серьёзные заболевания, в том числе психические отклонения, инвалидов, а также тех, у кого была бронь. Для мобилизации задействуют людей из мест заключения — их отправляют на наиболее горячие участки фронта.

Лисняк также сообщил, что в Харьковской области участились случаи поджогов машин силовиков и сотрудников ТЦК.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине 18 мая вступил в силу закон об ужесточении мер мобилизации. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Кроме того, в ряды ВСУ по новому закону призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе.

Сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в влюбое время суток. Кроме того, повестку могут вручить в любом месте и насильно увезти человека на медкомиссию, а затем — отправить на фронт.

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук 6 ноября заявил, что сотрудники ТРЦ получили право взламывать дома и насильно забирать мужчин призывного возраста, планируются поквартирные обходы.

Глава одной из патронажных служб Украины Елена Толкачёва 10 ноября призвала мужчин добровольно отказываться от гражданства, если они не хотят попасть на фронт.