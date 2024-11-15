Остин, США, 15 ноября, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Боксёр Майк Тайсон ударил блогера Джейка Пола на битве взглядов перед их поединком на ринге. Инцидент произошёл 15 ноября в Остине, штат Техас.

Кадр из видео

Когда оппоненты стояли лицом к лицу, Тайсон дал Полу пощёчину. Сразу после этого вмешалась охрана, которая лишила блогера возможности ответить. Объяснений своим действиям Тайсон не предоставил.

Как пишет The Independent, после инцидента Пол ругался в адрес Тайсона непечатными словами и заявил, что тот «должен умереть». При этом самой пощёчины, по его словам, он «даже не почувствовал».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3929479" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сегодня Майк Тайсон встретится на ринге с блогером-боксером Джейком Полом

Бой Тайсона и Пола запланирован на 16 ноября. Пол провёл в профессиональном боксе 11 боёв, в которых одержал 10 побед (семь — нокаутом) и потерпел одно поражение. Тайсон в свою очередь одержал 50 побед, из которых 44 — нокаутом, и потерпел шесть поражений. Тайсону на момент поединка будет 58 лет, Полу — 27.

Тайсон ушёл из профессионального бокса в 2005 году и с тех пор лишь несколько раз выходил на ринг для участия в выставочных поединках.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября стало известно, что выступающий за Киргизию боксёр Дмитрий Бивол намерен оспорить результаты боя против канадца Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Он уточнил, что апелляцию уже подали.

Бой проходил на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде и стал для Бетербиева первым, не завершённым досрочно. Поединок с Биволом продлился 12 раундов. Судейским решением со счётом 114:114, 115:113, 116:112 победу одержал Бетербиев, который стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.

Эта победа стала для 39-летнего боксёра 21-й в карьере. Бетербиев ни разу не проигрывал. Он является обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring. Биволу теперь принадлежат 23 победы, в том числе 13 нокаутом, и одно — первое — поражение.