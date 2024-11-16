Вашингтон, 16 ноября, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Журналисты Netflix зашли в раздевалку к боксёру Майку Тайсону перед его боем с блогером Джейком Полом, чтобы взять интервью, и показали легендарного спортсмена обнажённым.

В ходе съёмки Тайсон попал в кадр с оголёнными ягодицами. У боксёра не оказалось вещей, которыми можно было бы прикрыть наготу.

Как передавало ИА Регнум, бой Тайсона и Пола прошёл 16 ноября и по решению судей завершился победой Пола. 15 ноября на битве взглядов перед поединком на ринге Тайсон дал оппоненту пощёчину.

Пол ранее провёл в профессиональном боксе 11 боёв, в которых одержал 10 побед (семь — нокаутом) и потерпел одно поражение. Эта победа стала для него 12-й. Тайсон, в свою очередь, одержал 50 побед, из которых 44 — нокаутом, и потерпел шесть поражений. Тайсону на момент поединка будет 58 лет, Полу — 27.

Тайсон ушёл из профессионального бокса в 2005 году и с тех пор лишь несколько раз выходил на ринг для участия в выставочных поединках.