Киев, 16 ноября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о сложной для Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстановке на восточном фронте и признал продвижение российских войск. Об этом он рассказал в субботу, 16 ноября, в интервью «Украинскому радио».

President Of Ukraine/Global Look Press

«На востоке ситуация действительно сложная. Есть медленный, но тем не менее прессинг и продвижение россиян. По разным причинам — наполнение наших бригад подготовленными людьми, наполнение и комплектация оружием — все эти процессы были достаточно медленны», — сказал он.

Зеленский добавил, что это произошло также из-за несвоевременных поставок Киеву западного оружия. По его словам, Украина ждала снабжения от США ещё год после согласования в Конгрессе.

Глава киевского режима также опроверг информацию об образовании новых бригад в ВСУ. Он отметил, что были сформированы подразделения резерва, после чего пришлось ожидать укомплектования техникой.

15 ноября Зеленский пообещал предоставить на следующей неделе новый «план действий», который будет содержать 10 пунктов. Он пояснил, что план будет включать в себя положения о безопасности, энергетике и предоставлении Киеву оружия, а также производстве его на территории Украины. Также он назвал одним из пунктов своего плана «культурный суверенитет», который подразумевает создание «украинского контента».

Как передавало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Новый генсек альянса Марк Рютте в тот же день отметил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке этого плана. Также «план победы», в частности, предполагает «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 октября заявил, что «план победы», представленный главой киевского режима, является проявлением нервозности. Так спикер Кремля прокомментировал информацию о том, что в секретном пункте своего плана украинский политик просил передать Вооружённым силам Украины (ВСУ) американские ракеты большой дальности Tomahawk. По его словам, все планы Зеленского сводятся к попыткам как можно скорее втянуть в конфликт западные страны.