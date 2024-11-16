Москва, 16 ноября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки 255 военных на курском направлении. Об этом 16 ноября сообщило Министерство обороны РФ.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

«За сутки потери ВСУ составили 255 военнослужащих, уничтожены три бронетранспортёра, боевая бронированная машина, семь автомобилей, зенитный ракетный комплекс, 152-миллиметровое орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 32 930 военнослужащих, 213 танков, 136 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортёров, 1167 боевых бронированных машин, 951 автомобиль, 284 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ, ударив оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по колонне, следовавшей из Сумской в Курскую область. Погибшие украинские военные служили в 47-й механизированной бригаде «Магура» и 82-й бригаде, ранее действовавших в Запорожской области.

В тот же день ВС России нанесли удар по 22-й механизированной бригаде ВСУ в Сумской области во время подвоза и разгрузки боеприпасов. В результате были уничтожены склад с боеприпасами, 12 бронемашин, два грузовых автомобиля, две единицы техники повышенной проходимости и живая сила украинской армии.