Сумы, Украина, 13 ноября, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по 22-й механизированной бригаде Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области во время подвоза и разгрузки боеприпасов. Об этом 13 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

Позиции украинских войск удалось обнаружить в результате разведки в районе населённого пункта Иволжанское.

«После получения дополнительной развединформации и подтверждения координат по целям были нанесены ракетные удары во время подвоза и разгрузки боекомплекта. На кадрах объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени наблюдаются взрывы и объёмный пожар», — заявили в ведомстве.

В результате были уничтожены склад с боеприпасами, 12 бронемашин, два грузовых автомобиля, две единицы техники повышенной проходимости и живая сила украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла удар с использованием высокоточного оружия по личному составу подразделения украинской армии в Сумской области во время сбора личного состава батальона. Точное попадание по целям зафиксировали с помощью средств объективного контроля.

Ранее в тот же день российская авиация и артиллерия поразили резервы украинских формирований на территории Сумской области. Удары были нанесены по позициям противника у Алексеевки, Басовки, Беловод, Водолаги, Катериновки, Мирополья, Павловки и Хотеня.