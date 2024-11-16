Москва, 16 ноября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по энергетическим объектам, использовавшимся в интересах украинской армии, и военному аэродрому. Об этом 16 ноября заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

Авиация ВСК, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили также цеха производства и места хранения беспилотников и скопления живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 165 районах.

Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре американских реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 102 дрона самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября ВС России нанесли удар по 22-й механизированной бригаде ВСУ в Сумской области во время подвоза и разгрузки боеприпасов. В результате были уничтожены склад с боеприпасами, 12 бронемашин, два грузовых автомобиля, две единицы техники повышенной проходимости и живая сила украинской армии.

Двумя днями ранее ВС России нанесли удар по цеху производства компонентов и месту проведения испытаний украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан». Также была поражена инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотников.