Москва, 11 ноября, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по цеху производства компонентов и месту проведения испытаний украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан». Об этом 11 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотников», — заявили в ведомстве.

Также ВС России атаковали арсеналы, склады горючего, логистический центр Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также скопления живой силы и военной техники украинской армии в 133 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 39 беспилотных дронов самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября Вооружённые силы РФ ударили по военным аэродромам и местам хранения беспилотников ВСУ. Кроме того, российские войска поразили объекты энергетики, которые использует военно-промышленный комплекс (ВПК) киевского режима.

В тот же день подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по ВСУ и иностранным наёмникам в Харьковской области. Бойцы ВС России уничтожили 50 военных ВСУ и иностранных наёмников в районе населённых пунктов Бочково, Борщевая, Малые Проходы и Казачья Лопань.