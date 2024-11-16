Москва, 16 ноября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. В Москве на выходные ожидается повышение температуры, несмотря на пасмурную погоду. Снег растает в столице и в Подмосковье. Об этом в субботу, 16 ноября, заявила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В девять утра на ВДНХ температура воздуха повысилась до +2,4 градуса <…>. В тёплом секторе атлантического циклона днём в субботу адвекция тёплого воздуха продолжится, что позволит температуре воздуха в земной поверхности повыситься до +5 градусов. И это несмотря на отсутствие солнца! И небольшой дождь не сдержит рост температуры», — написала синоптик в своём Telegram-канале.

По её словам, дождь быстрее расправится с оставшимся снегом в Москве и Московской области.

Как передавало ИА Регнум 15 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на выходные от зимы в Москве не останется и следа. На 10 ноября Тишковец прогнозировал в Центральной России мягкую и снежную зиму. При этом синоптик уточнил, что самый холодный сезон в году наступит лишь в декабре.

Ранее Евгений Тишковец сообщил, что в текущем году климатическая зима в Москве должна начаться на 20 суток позже положенного срока, то есть в начале декабря. По словам синоптика, климатическая зима в российской столице должна наступать 13 ноября, однако в нынешнем году это произойдёт гораздо позже, что укладывается в тенденцию глобального изменения климата.