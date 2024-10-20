Москва, 20 октября, 2024, 16:13 — ИА Регнум. В текущем году климатическая зима в Москве должна начаться на 20 суток позже положенного срока, то есть в начале декабря. Об этом 20 октября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам синоптика, климатическая зима в российской столице должна наступить 13 ноября, однако в нынешнем году это произойдёт гораздо позже и это «укладывается в тенденцию глобального изменения климата».

«За последние десятилетия осень увеличилась примерно на 20 суток, «подъедая» зиму и существенно сокращая по времени самое холодное время года», — написал он в своём Telegram-канале.

Тишковец утончил, что, скорее всего, это же произойдёт и в нынешнем году, и наступление зимы — переход среднесуточной температуры через «ноль» в сторону отрицательных значений с формированием устойчивого снежного покрова — будет наблюдаться в Москве только в начале декабря.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночь на 18 октября стала самой холодной в Москве с начала осени. Он добавил, что утро пятницы в столице началось с практически повсеместных заморозков.

Президент России Владимир Путин 16 октября поручил правительству страны активно готовиться к зимнему сезону. Глава государства уточнил, что по всей стране должна быть в связи с этим проделана большая работа.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков поздравил всех жителей России с первым снегом, который 14 октября выпал в Москве. По его словам, теперь страна начинает постепенно приближаться к зиме.