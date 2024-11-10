Москва, 10 ноября, 2024, 22:04 — ИА Регнум. В Центральной России ожидается мягкая и снежная зима, сообщил 10 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Зимы на горизонте не видно. Не только ноябрь сохранит тепло, но и, по предварительным прогнозам, грядущий декабрь, и вся зима в целом ожидается относительно мягкой и снежной», — написал он в своём Telegram-канале.

При этом синоптик уточнил, что самый холодный сезон в году наступит лишь в декабре.

Ранее Евгений Тишковец сообщил, что в текущем году климатическая зима в Москве должна начаться на 20 суток позже положенного срока, то есть в начале декабря.

По словам синоптика, климатическая зима в российской столице должна наступать 13 ноября, однако в нынешнем году это произойдёт гораздо позже, что «укладывается в тенденцию глобального изменения климата».