Украинский кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО. И эта политика направлена на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов российского государства в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей, напомнил президент России Владимир Путин германскому канцлеру Олафу Шольцу. Их телефонный разговор состоялся 15 ноября 2024 года по инициативе Германии и стал первым с декабря 2022 года. Обсуждением такого события ознаменован новый, 996-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Владимир Путин

Владимир Путин в разговоре с Щольцем, в частности, подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом.

Канцелярия Олафа Шольца готовилась к разговору с президентом России неделями и координировала свои действия с партнерами из G7, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве. А то, что опубликовал по итогам состоявшегося телефонного разговора офис канцлера Германии, прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Там сказано, что он [Шольц] осудил российскую агрессию и что Германия будет с Украиной столько, сколько это необходимо. Это то, что немцы и другие члены Евросоюза и НАТО в любом случае говорят публично. Когда звучит, мол, «будем с Украиной столько, сколько необходимо», то возникает вопрос: кому необходимо? Совершенно точно — не украинскому народу», — подчеркнул дипломат.

Тем временем немецкая газета Tagesspiegel приводит слова Штефана Майстера — эксперта по России, руководителя программы «Международный порядок и демократия» Немецкого общества внешней политики (DGAP), который считает, что состоявшийся телефонный разговор послужил недвусмысленным сигналом для Украины о будущих переговорах.

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