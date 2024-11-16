Берлин, 16 ноября, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Разговор на тему украинского конфликта с избранным президентом США Дональдом Трампом в телефонном режиме провёл канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом 15 ноября немецкий политик рассказал в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Шольц отметил, что беседа с Трампом была «на удивление очень подробной и доброй». По словам канцлера ФРГ, в ходе обсуждения украинского конфликта у него возникло впечатление, что позиция избранного президента США по Украине содержит «больше нюансов, чем чаще всего считается». При этом Шольц не уточнил, что за нюансы он имеет в виду.

Политик подчеркнул, что Трамп не планирует заключать соглашение с Россией в случае отказа Украины, нет никаких признаков, что избранный президент США так поступит. Канцлер ФРГ уточнил, что Германия, со своей стороны, не допустит заключения мира «путём неравноправного договора».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Шольц и Трамп провели переговоры и обсудили отношения между двумя странами, а также «восстановление мира в Европе». Как отметил пресс-секретарь главы немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, обе стороны договорились договорились вместе работать над тем, чтобы вернуть мир в Европу.

15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, и они обсудили ситуацию на Украине. Путин напомнил главе немецкого правительства о заявленных в июне условиях о переговорах по урегулированию конфликта.