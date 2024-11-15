Сухум, 15 ноября, 2024, 20:50 — ИА Регнум. Власти и оппозиции в Абхазии обсуждают кандидата на должность и. о. президента республики. Об этом 15 ноября заявил оппозиционный депутат Кан Кварчия, обращаясь к протестующим у здания администрации президента в Сухуме.

РИА Новости

«Они (власти. — Прим. ИА Регнум) предлагают нам в качестве и. о. президента назначить вице-президента Бадру Гунба, и нашего человека — в кабинет министров», — заявил Кварчия.

Он добавил, что оппозиция предлагает назначить на должность и. о. президента спикера парламента Лашу Ашубу.

«Или второй вариант — уйдут все, а перед этим президент назначает компромиссную фигуру премьер-министром, и он будет исполнять обязанности главы государства», — рассказал депутат.

По его словам, переговоры с властями продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, в Сухуме у здания парламента прошли организованные оппозицией акции протеста против ратификацией соглашения с Россией об инвестициях. Парламент собирался рассмотреть этот вопрос 15 ноября, но под давлением протестующих отменил заседание.

Участники протестов прорвались в здание парламента, требуя снять с повестки вопрос о ратификации соглашения. Протестующие также потребовали отставки президента Аслана Бжании.

В администрации президента Абхазии 15 ноября сообщили о подготовке документа об отзыве законопроекта о ратификации соглашения с Россией из парламента. Отмечалось, что этот шаг необходим для «стабилизации обстановки».

Сама оппозиция Абхазии заявила, что действия протестующих не направлены против отношений с Россией. Напротив, они всегда подчеркивали важность братских и стратегических связей между странами, подчеркнули протестующие.