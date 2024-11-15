Лондон, 15 ноября, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский уговаривал канцлера ФРГ Олафа Шольца не звонить президенту России Владимиру Путину. Об этом 15 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

Andreas Stroh / IMAGO / Global Look Press

По информации источника, Зеленский в беседе с Шольцем утверждал, что разговор с Путиным «лишь поможет уменьшить изоляцию» России.

Отмечается, что канцлер ФРГ тем не менее провёл телефонный разговор с российским лидером, несмотря на позицию украинской стороны.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября Путин впервые за два года поговорил по телефону с Шольцем. Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны. В Кремле отметили, что главы двух государств провели подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине.

Так, Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов РФ в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей.

Также Путин напомнил Шольцу, что предложения Москвы по вопросу урегулирования хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении российского лидера в МИДе. Он подчеркнул, что возможные договорённости по Украине должны учитывать интересы России в сфере безопасности и исходить из новых территориальных реалий.