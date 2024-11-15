Лондон, 15 ноября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы России теснят украинских военных в районе города Купянска Харьковской области. Об этом 15 ноября заявил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Они стремительно теснят украинцев в этом районе, и вскоре вся территория к востоку от реки Оскол и к югу от Купянска будет полностью находиться под контролем России», — сказал он.

По словам эксперта, территория, контролируемая Вооружёнными силами Украины (ВСУ) около города, очень быстро сокращается.

Как передавало ИА Регнум, военнослужащий ВСУ Евгений Дикий заявил, что Украина доигралась до того, что бои идут уже в пригороде Купянска. Он отметил, что такими темпами российские военные скоро займут город, и добавил, что украинским военным теперь может помочь только мобилизация.

14 ноября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные закрепляются на окраинах Купянска. По его словам, довольно большая группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) может оказаться в полуокружении.

11 ноября Ганчев заявил, что российские военные выравнивают линию фронта вдоль реки Оскол в Харьковской области. По его словам, там сохраняется опасная обстановка, продолжается работа по выявлению в населённых пунктах мирных жителей и оказанию им необходимой помощи.