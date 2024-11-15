Купянск, Украина, 15 ноября, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Украина допустила, что бои идут уже в пригороде города Купянска в Харьковской области, заявил 15 ноября военнослужащий ВСУ Евгений Дикий украинскому изданию «Телеграф».

Dmytro Smolienko/Global Look Press

«Мы доигрались до того, что бои уже идут, собственно, в пригороде самого Купянска», — отметил Дикий.

Он отметил, что такими темпами российские военные скоро займут Купянск, и добавил, что ВСУ теперь может помочь только мобилизация.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные закрепляются на окраинах Купянска.

Ганчев рассказал, что наступление ВС РФ продолжается к северо-востоку и юго-востоку от Купянска. Украинская группировка может оказаться в окружении.