Москва, 15 ноября, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Курской области будет выделено дополнительно 14 млрд рублей на приобретение и строительство жилья. Об этом на совещании 15 ноября сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он напомнил, что в нескольких районах Курской и Белгородской областей люди потеряли своё имущество в результате атак со стороны украинской армии. Они остро нуждаются в поддержке государства.

В Курскую область правительство направит на компенсацию порядка 4 млрд рублей для приобретения жителями самого необходимого. Кроме того, ещё более 1 млрд рублей выделяется на возмещение затрат на аренду жилья.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3929525" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Правительство направит дополнительное финансирование на оказание помощи жителям Курской и Белгородской областей

«14 млрд рублей выделят для единовременной выплаты на покупку и строительство дома или квартиры и около 3,5 млрд рублей — жителям Белгородской области на аналогичные цели», — заявил Мишустин.

Он призвал коллег предельно внимательно отнестись к каждой семье из пострадавших районов, решать вопросы максимально быстро и без бюрократической волокиты.

Как сообщало ИА Регнум, в августе президент России Владимир Путин заявил, что нужно быстро реагировать на все вопросы, касающиеся Белгородской, Брянской и Курской областей. Необходимо быстро и эффективно помогать жителям в решении жизненно важных проблем.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин 12 ноября в ходе рабочей поездки в Курскую область обсудил с местными властями вопросы, которые необходимо решить для помощи пострадавшим. О результатах поездки было доложено Путину. Вице-премьер заявил, что Путин поручил ему лично встретиться с жителями Курской области и узнать о том, в какой помощи они нуждаются.